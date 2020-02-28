Ученые расследуют первый случай заражения коронавирусом домашнего животного

Гонконгские эксперты расследуют первый случай возможной передачи нового коронавируса от человека домашнему животному. Предварительные тесты выявили признаки наличия инфекции в организме собаки, принадлежащей мужчине, у которого диагностировали заболевание COVID-19. Об этом сообщил в пятницу Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы местного правительства.
После госпитализации хозяина пес был помещен в специальный карантинный центр для животных. Анализы показали наличие в его организме коронавируса нового типа, но в незначительном количестве. При этом у собаки не было выявлено симптомов заболевания.
«В настоящее время Департамент не располагает неопровержимыми свидетельствами того, что животные могут быть инфицированы вирусом COVID-19 или являться его источником для людей», — говорится в заявлении ведомства.
Ветеринары продолжают наблюдать за состоянием собаки и проведут повторные тесты, чтобы подтвердить, действительно ли имел место факт заражения.
В настоящее время в Гонконге подтверждено 93 случая заболевания, вызванного новым коронавирусом.
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