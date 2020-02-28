Зеленский договорился о запуске незакодированных версий главных телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство ведущих украинских медиагрупп договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированный спутниковых версий главных украинских телеканалов, сообщается на сайте Офиса президента.
Как отмечают в Офисе, из-за кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.
«Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий», — подчеркнул Зеленский, отметив, что альтернативой украинским телеканалом там стало российское телевидение.
В итоге глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.
Кроме того, как отмечают в Офисе президента, участники встречи договорились привлечь СНБО для координации усилий с медиагруппами по борьбе с нарушениями авторского права.
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