Минобороны США заказало очередную партию комплексов «Javelin» для Украины

Министерство обороны США заключило новый контракт по производству противотанковых ракетных комплексов «Javelin» для стран-партнеров, в том числе для Украины.

Общая стоимость контракта превысила $18 млн, сообщается на сайте Пентагона.

«Компания Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV, Тусон, Аризона, получила контракт на сумму $18,431,215 в соответствии с контрактом W31P4Q-19-C-0059. Работы будут выполнены в Тусоне, штат Аризона», — указывается в сообщении.

Заказанная партия предназначена для партнеров США в Австралии, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Индонезии, Ирландии, Иордании, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Катара, Турции, Украины и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ожидается, что работы будут завершены до 25 июня 2020 года.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter поблагодарил США за поддержку.

«Спасибо нашим друзьям США за стойкость нашего стратегического партнерства», — написал он.