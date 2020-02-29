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Доходы общего фонда госбюджета в феврале выполнили на 93,7%, - Маркарова

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Доходы общего фонда госбюджета в феврале выполнили на 93,7%, - Маркарова

Доходы общего фонда Государственного бюджета в феврале 2020 года выполнен на 93,7% от росписи. Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Так, Маркарова прокомментировала отчет Минфина: «Выполнение государственного бюджета: февраль 2020 года».

По ее словам, несмотря на макроэкономические риски и новые глобальные вызовы: доходы общего фонда госбюджета выполнено на 93,7% от росписи.

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«Совокупные доходы (ОФ+УФ) на 95,3% от росписи; новая налоговая служба перевыполнила план на 7,1%, поступления составили 37,1 млрд грн то есть на 2,5 млрд грн больше за роспись», — написала она.

Она добавила, что доходы, которые администрирует новая Таможенная служба, составили 22,6 млрд грн или 78,3% от росписи за крепкий курс и сокращение объемов импорта. Но отставание сократилось.

По словам Маркаровой, все значимые расходы произведены.

«Израсходовано меньше на обслуживание и погашение долга благодаря профессиональной долговой политике и управлению ликвидностью. И главное: на полной скорости движемся по внедрению среднесрочного бюджетирования и Бюджетной декларации на 2021-2023 годы», — добавила министр.

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Ранее сообщалось, что доходы государственного бюджета Украины за январь 2020 года составили 50 725,7 млн грн, что на 21,5% или на 13 859,5 млн грн меньше плана (64 585,2 млн грн).

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2019 года составил 998,2 млрд грн, что на 3,4% или на 35,3 млрд грн меньше плана (1 033 млрд грн).

госбюджет, Оксана Маркарова
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