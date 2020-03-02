Соколовская ничего не знает про свою возможную отставку

Министр социальной политики Юлия Соколовская заявляет, что вопрос ее возможной от ставки с ней не обсуждался.
«Нет, со мной это не обсуждали», — сказала Соколовская в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, проводились ли с ней беседы относительно отставки и замены министра соцполитики.
Как сообщалось, парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. В обнародованной пресс-службой аппарата Верховной Рады повестке дня сообщалось, что на заседании рассмотрят ряд вопросов, связанных с Кабинетом министров — в частности, с кадровыми вопросами.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге заявил, что решение о кадровых перестановках в Кабинете министров является командным, и говорить о том, кого планируют заменить, еще рано.
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