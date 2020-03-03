В Украине заработают электронные больничные

Кабинет министров принял постановление, касающееся внедрения в Украине электронных больничных. Об этом у себя на странице в Facebook написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

«Над ними мы работали несколько месяцев. Идея проста. Вместо того, чтобы выписывать больничные (официально, „больничные листы“) на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи», — отметил чиновник.

Он напомнил, что сейчас вокруг больничных происходит много мошенничества. Их можно купить в интернете за 200 грн. Бизнес и государство тратят на фейковые больничные миллиарда гривен в год.

«Теперь, когда они будут в электронной форме, подделывать их без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать фейковые листы будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе», — написал Дубилет.

Гражданам также можно будет не посещать больницу отдельно, чтобы закрыть больничный. Врач ставит срок больничного по умолчанию и он может закрываться без приложения визита (визит нужен, если срок другой).

Кроме того, отмечает он, будет убрана лишня бюрократия. Информация в фонд и к работодателю передается автоматически, а без долгого круговорота бумажных бланков. Также с новой системой не будут нужны бланки строгой отчетности.

«Сколько эта система будет стоить для государства? Насколько долго ее разрабатывать? Почти ничего! Потому что мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется», — написал он, отметив, что новую систему планируют запустить уже в апреле.