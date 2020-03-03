ФРС снизила процентную ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) — до 1-1,25% годовых.
Коронавирус несет риски для экономической активности, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС.
«В свете этого и для поддержки достижения целей по максимальной занятости и ценовой стабильности FOMC принял решение снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта».
Напомним, ранее СМИ писали о том, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает ряд действий, которые позволят минимизировать последствия распространения коронавируса COVID-19 для экономики. Среди них — снижение базовой процентной ставки ФРС.
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