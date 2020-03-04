Рада назначила нового министра обороны

Верховная Рада по представлению президента Украины Владимира Зеленского назначила новым министром обороны Андрея Тарана.
За соответствующее решение проголосовали 285 депутатов.
Как сообщалось, до этого Министерство обороны с 29 августа 2019 года возглавлял Андрей Загороднюк.
Андрей Таран родился 4 марта 1955 года. Учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище по специальности «военный инженер-радиотехник», в Военной академии ПВО Сухопутных войск ВСУ по специальности «Управление боевыми действиями».
Таран работал в аппарате Минобороны, в Главном управлении разведки Минобороны, в Центре стратегического планирования и анализа в СНБО, был военным атташе при посольстве Украины в США, представителем Минобороны при представительстве Украины в ООН.
С апреля по август 2015 года был представителем Украины в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, с сентября по ноябрь 2015 года входил в состав рабочей группы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
В декабре 2015 года Таран был назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, на которой оставался до апреля 2016 года. В том же году уволен в запас в связи с достижением предельного возраста генеральской службы.
В 2019-м генерал-лейтенант ВСУ Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.
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