Зеленский лично встретил эвакуированных из Китая после карантина

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил после карантина эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев, которые две недели находились в изоляции в медицинском центре в поселке Новые Санжары Полтавской области.
«Я вам благодарен, что вы выдержали эти две недели. Вы все молодцы», — сказал он в четверг собравшимся на плацу возле медцентра Нацгвардии в Новых Санжарах.
Зеленский выразил благодарность группе быстрого реагирования, руководство МВД и Минздрава, ГСЧС, Красный Крест, пограничников, а также местную администрацию и врачей. При этом глава государства заверил, что правоохранительные органы «разберутся» с теми, кто блокировал дороги и препятствовал размещению в Новых Санжарах прибывших из Китая.
Президент поздравил с днем рождения одного из находившихся на карантине мужчин и подарил ему часы, а также вручил детям мягкие игрушки.
Зеленский сказал также, что все находившиеся на карантине будут доставлены в места проживания в стране. «Мы всех отвезем по домам — наших и ненаших», — сказал он.
В четверг санаторий Нацгвардии Украины покинули 89 человек, в том числе прибывшие из китайского Уханя 45 украинцев и 28 иностранцев, а также медики и обслуживающий персонал. Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая также находилась на карантине, сообщила сегодня, что все прибывшие из Китая и сопровождавшие их здоровы и готовы вернуться к обычной жизни.
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