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Зеленский хочет в ближайшее время посетить все области Украины

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Зеленский хочет в ближайшее время посетить все области Украины

Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшие месяцы посетить все области Украины, чтобы понять, какие проблемы волнуют людей на местах, и передать правительству для решения.

Об этом он заявил во время общения с местными жителями и представителями СМИ в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, сообщает Укринформ.

«Я хочу посетить в ближайшие месяцы все области Украины, хочу понять все проблемы. Решать все это будет правительство и премьер-министр. Мы хотим действительно увидеть воочию», — сказал Зеленский.

По словам президента, ему говорят, что все украинцы недовольны медицинской реформой, но сегодня он увидел, что на самом деле это не так.

«Мы заехали (в Полтавскую областную больницу — ред.) и видим, что есть много людей, которые видят, что будут изменения в качестве медицины. Такая же ситуация, когда мне говорят, что у нас с промышленностью все нормально. Вчера встретились ( с бизнесменами Полтавщины — ред.) и увидели, что с промышленностью почти все ненормально», — констатировал Зеленский.

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Он рассказал, все эти стратегические проблемы, о которых люди говорят ему в областях, представители Офиса президента записывают, потом передают в правительство и ждут увидеть от правительства тактику и стратегию их решения.

«Чтобы понимать, какие проблемы, надо общаться с людьми не по телефону, не в Facebook, хотя в Facebook прикольно. Но, мне кажется, (надо — ред.) смотреть в глаза и понимать... Если мы не будем так встречаться, я думаю, что глубину любой проблемы мы не поймем», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский
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