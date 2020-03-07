СБУ предотвратила контрабанду сигарет в ЕС на 15 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную схему незаконной переправки оптовых партий контрафактных табачных изделий в страны Евросоюза на общую сумму на 15 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

«По предварительным данным следствия, участники группировки организовали механизм нелегального производства подакцизной продукции. Готовый товар фигуранты планировали незаконно транспортировать за границу для сбыта на территории европейских стран», — сказано в сообщении.

Так, правоохранители остановили в Волынской области транспортное средство участников группы и выявили 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на общую сумму 15 млн грн. Товар фигуранты пытались незаконно переправить через госграницу.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.