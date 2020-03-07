Ученые назвали причины «пневмонии вейперов»

Почти все случаи развития болезни EVALI, серьезного повреждения легких в результате употребления вейпов, оказались связаны с кустарными электронными сигаретами, начиненными действующим веществом с марихуаной и витамином Е. Об этом пишут медики в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine.
«Присутствие витамина Е в наполнителях для вейпов уже связывалось с EVALI, что подтверждается и нашими исследованиями. С другой стороны, пока не понятно, есть ли другие причины развития болезни, помимо этого вещества и тетрагидроканнабинола. По этой причине мы призываем всех курильщиков избегать использования любых типов испарителей, особенно тех, которые они приобретают у различных кустарей», — пишут исследователи.
Осенью прошлого года медики столкнулись с распространением ранее неизвестной и очень опасной болезни легких, предположительно вызываемой электронными сигаретами и нередко приводящей к гибели курильщиков. За последние полгода медики зафиксировали примерно 2,8 тыс. случаев ее развития и свыше 60 смертей в США, а также странах Европы и Азии.
Заболевание, получившее название EVALI, изначально напоминает по своим симптомам пневмонию, однако его нельзя подавить при помощи антибиотиков и других лекарств. Медики активно изучают легкие носителей этой болезни в надежде понять, какие типы электронных сигарет вызывают ее, и как можно предотвратить ее развитие.
Врачи из Калифорнийского департамента здравоохранения и специалисты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) приблизились к ответу на этот вопрос, завершив первый детальный анализ того, какие вещества курили жертвы EVALI, проживающие на территории Калифорнии.
В общей сложности, ученые изучили истории болезни 160 жителей штата, попавших в клиники с подобным диагнозом в конце прошлого года, кода число пострадавших начало стремительно расти. Изучая, какие типы вейпов употребляли курильщики непосредственно перед госпитализацией, медики выяснили, что почти все калифорнийские жертвы EVALI (свыше 80% пострадавших) употребляли не обычные вейпы, а особые испарители, адаптированные для работы с тетрагидроканнабинолом, главным действующим веществом марихуаны. В 75% случаев эти курительные гаджеты, а также их наполнители, были подготовлены различными умельцами, а не приобретены в авторизованных салонах и магазинах табачной продукции.
Почти во всех наполнителях, которые использовали эти вейпы, присутствовало еще одно вещество — витамин Е, который уже связывался с эпидемией EVALI и считается одной из причин ее развития. Комбинация из этих трех факторов, как предполагают ученые, необходима для запуска процесса развития EVALI, однако как именно это происходит, они пока не могут сказать.
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