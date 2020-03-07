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Ученые назвали причины «пневмонии вейперов»

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Ученые назвали причины «пневмонии вейперов»


Почти все случаи развития болезни EVALI, серьезного повреждения легких в результате употребления вейпов, оказались связаны с кустарными электронными сигаретами, начиненными действующим веществом с марихуаной и витамином Е. Об этом пишут медики в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine.

«Присутствие витамина Е в наполнителях для вейпов уже связывалось с EVALI, что подтверждается и нашими исследованиями. С другой стороны, пока не понятно, есть ли другие причины развития болезни, помимо этого вещества и тетрагидроканнабинола. По этой причине мы призываем всех курильщиков избегать использования любых типов испарителей, особенно тех, которые они приобретают у различных кустарей», — пишут исследователи.

Осенью прошлого года медики столкнулись с распространением ранее неизвестной и очень опасной болезни легких, предположительно вызываемой электронными сигаретами и нередко приводящей к гибели курильщиков. За последние полгода медики зафиксировали примерно 2,8 тыс. случаев ее развития и свыше 60 смертей в США, а также странах Европы и Азии.

Заболевание, получившее название EVALI, изначально напоминает по своим симптомам пневмонию, однако его нельзя подавить при помощи антибиотиков и других лекарств. Медики активно изучают легкие носителей этой болезни в надежде понять, какие типы электронных сигарет вызывают ее, и как можно предотвратить ее развитие.

Врачи из Калифорнийского департамента здравоохранения и специалисты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) приблизились к ответу на этот вопрос, завершив первый детальный анализ того, какие вещества курили жертвы EVALI, проживающие на территории Калифорнии.

В общей сложности, ученые изучили истории болезни 160 жителей штата, попавших в клиники с подобным диагнозом в конце прошлого года, кода число пострадавших начало стремительно расти. Изучая, какие типы вейпов употребляли курильщики непосредственно перед госпитализацией, медики выяснили, что почти все калифорнийские жертвы EVALI (свыше 80% пострадавших) употребляли не обычные вейпы, а особые испарители, адаптированные для работы с тетрагидроканнабинолом, главным действующим веществом марихуаны. В 75% случаев эти курительные гаджеты, а также их наполнители, были подготовлены различными умельцами, а не приобретены в авторизованных салонах и магазинах табачной продукции.

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Почти во всех наполнителях, которые использовали эти вейпы, присутствовало еще одно вещество — витамин Е, который уже связывался с эпидемией EVALI и считается одной из причин ее развития. Комбинация из этих трех факторов, как предполагают ученые, необходима для запуска процесса развития EVALI, однако как именно это происходит, они пока не могут сказать.

электронные сигареты, EVALI, пневмония вейперов, вейп
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