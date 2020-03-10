Российские депутаты предложили позволить Путину в очередной раз избираться в президенты

Во вторник, 10 марта, президент России Владимир Путин прибудет в Госдуму РФ и выступит перед ее депутатами. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает «РИА Новости».

Ранее во вторник Володин объявил перерыв в заседании Госдумы для консультаций с Путиным. Это произошло после того, как депутат Валентина Терешкова предложила изменить Конституцию так, чтобы Путин снова мог переизбраться на пост президента.