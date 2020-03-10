Инфляция в Украине упала до 2,4%

Потребительские цены в феврале 2020 по сравнению с январем снизились на 0,3% — до 2,4%, с начала года — на 0,1%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Базовая инфляция в феврале 2020 г. по сравнению с январем 2020 г. составила −0,1%, а с начала года составила −0,3%.
На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,4%.
Больше всего (на 17,6%) подешевели яйца. На 5,1-0,2% снизились цены на мясо птицы, свинину, сало, макаронные изделия, подсолнечное масло.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,0% произошло в основном за счет снижения цен на природный газ на 12,9%.
Кроме того, на 1,4% снизились тарифы на горячую воду, отопление. Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 15,3%, канализацию — на 12,6%.
Напомним, в 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.
В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 — 12,4%, в 2015 — 43,3%.
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