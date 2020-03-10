Туристический бизнес ЕС потерял €1 млрд из-за оттока китайских туристов

Туристический бизнес ЕС на фоне распространения нового коронавируса уже «потерял €1 млрд только в результате сокращения туризма из Китая». Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис во вторник на пресс-конференции в Брюсселе. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис во вторник на пресс-конференции в Брюсселе. Он признал, что «экономический ущерб явно уже есть, он нанесен разным секторам экономики ЕС, но точных общих цифр пока нет».

«Мы наблюдаем ситуацию в развитии. Многое будет зависеть от того, насколько эффективны будут меры по сдерживанию вируса», — заявил он.

Домбровскис добавил, что 13 февраля Еврокомиссия в зимнем экономическом прогнозе предсказывала рост экономики еврозоны в 1,2% в 2020 году, тогда как, по прогнозу ОЭСР от 2 марта, рост экономики еврозоны в 2020 году должен составить 0,8%.

Домбровскис пообещал доработать позднее прогноз Еврокомиссии, но не представил никаких цифр.