Путин заявил о желании США контролировать Украину за деньги России

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но так, чтобы платила за это Россия, заявил президент России в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину». Именно этим желанием, по словам Путина, объясняются действия США, направленные на то, чтобы не дать достроить газопровод «Северный поток-2».
«То есть они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас», — считает Путин.
Он подчеркнул, что при этом Россия заинтересована в продолжении транзита. «Поменьше объем, но мы будем это делать», — добавил глава российского государства.
Президент РФ отметил, что после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной санкции против «Северного потока-2» следовало бы отменить, но этого не происходит. Это связано с тем, что они призваны обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу, считает он. «Обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе, — пояснил он. — Но если первичный источник энергии будет на 25-30% дороже, то это же опускает всю конкурентоспособность германской экономики и европейской».
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