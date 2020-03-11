У прокурора по делу MH17 есть свидетель, видевший «русских солдат» возле «Бука»

Один из свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет. Об этом на заседании суда сообщила нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой.

«Он признал, что российские военнослужащие присутствовали рядом с „Буком“ и то, что он слышал от своих спутников о присутствии людей из ФСБ при сбивании самолета», — цитирует ее австралийская Stawell Times.

Вои-А-Цой также заявила, что Россия занималась дезинформацией в отношении связанных с катастрофой тем, а российская военная разведка взломала Австралийскую федеральную полицию, чтобы распространить искаженные данные.

Она отметила, что связанный с Россией сайт получил отчет австралийских правоохранительных органов по поводу использования ЗРК, но опубликовал лишь его фрагменты. По словам Вои-А-Цой, австралийская полиция изначально обсуждала подлинность снимков, на которых был «Бук», и позже пришла к выводу, что они настоящие. Прокурор добавила, что сайт «выборочно» выложил куски отчета не для того, чтобы «ответственно поделиться данными, как это делают журналисты, а для распространения дезинформации». Вои-А-Цой заключила, что Россия ответственна за гибель людей в катастрофе, и «они пытаются это скрыть».