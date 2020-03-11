В Эстонии заявили о начале экономического кризиса в стране

Эстония вступила в фазу нового экономического кризиса. Об этом заявил министр финансов этой балтийской республики Мартин Хельме.
«Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года, — передает его слова в среду портал ERR. — И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать».
Он добавил, что западные страны сегодня находятся гораздо в более сложном положении, чем во времена мирового кризиса 2008 года.
«Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад, — сказал Хельме. — Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул».
Мартин Хельме заявил, что правительство Эстонии не намерено в условиях кризиса урезать бюджетные расходы.
«Теперь мы очевидно в фазе экономического спада, и самое плохое, что можно сделать в такой фазе — это сокращение государственных расходов, которое усиливает спад, — сказал он. — Все-таки очень большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начнем их урезать, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя».
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