Правительство надеется продолжить сотрудничество с МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что правительство настроено продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как сообщается на правительственном портале, об этом он сказал во время разговора во вторник вечером с командой МВФ, в частности с главой миссии в Украине Роном ван Роденом.

Отмечается, что приоритетным для Украины является начало программы расширенного финансирования МВФ. Это нужно для поддержки реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

По словам главы Кабмина, правительство планирует внедрять реформы для экономической стабильности. Также он подчеркнул, что для Украины является очень важной программа расширенного финансирования МВФ.

Кроме Шмыгаля, в разговоре также приняли участие министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.