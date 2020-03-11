Зеленский уволил главу Киевской облгосадминистрации и назначил исполняющего обязанности

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышова с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил Василия Володина временно исполняющим обязанности главы ОГА.

«Уволить Чернышова Алексея Михайловича от должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в тексте указа № 75/2020, опубликованном на сайте президента.

Помимо этого указом № 76/2020 Зеленский возложил временное исполнение обязанностей главы Киевской ОГА на Василия Володина.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада поддержала назначение Алексея Чернышова министром развития громад и территорий Украины.