Зеленский призвал всех граждан вернуться в страну в течение 3 суток

Президент Украины Владимир Зеленский призывает всех граждан Украины, которые хотят вернуться на родину, сделать это в течение трех суток, потому что потом будет полностью закрыто регулярное авиасообщение.
«Те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, точно вернутся домой согласно расписанию. Что касается других граждан Украины: через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение — за это время вы должны вернуться домой», — сказал он в своем обращении к украинскому народу, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.
По его словам, все эти граждане пройдут медицинскую проверку и в случае выявления признаков заболевания направлены в обсервацию.
Зеленский указал, что те граждане, которые по объективным причинам не смогут вернуться в Украину, должны обратиться в консульства. «При совместном взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами», — подчеркнул он.
Президент отметил, что на выходных будут возвращены на родину украинцы, которые застряли на границе Италии и Словении.
Зеленский призвал всех граждан Украины воздержаться от поездок за границу без особой необходимости, особенно это касается туристических проездок.
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