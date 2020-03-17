Назван худший фильм года по версии «Золотой малины»

В Лос-Анджелесе объявили обладателей антипремии «Золотая малина» за самые сомнительные достижения в кино.
Из-за коронавируса церемонию провели онлайн, опубликовав видео с номинантами и лауреатами на YouTube.
Так, худшим фильм прошлого года был назван мюзикл Тома Хупера «Кошки» с Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрисом Эльбой в главных ролях.
Эта работа получила шесть статуэток в категориях: «Худшая картина», «Худший актер второго плана» (Джеймс Корден), «Худшая актриса второго плана» (Ребел Уилсон), «Худший актерский дуэт», «Худший сценарий» и «Худший режиссер».
В номинации «Худший актер» антинаграду забрал Джон Траволта за участие в фильмах «Фанат» и «Бок о бок». В этой же категории, но только, как актрису, назвали Хиллари Дафф за роль в триллере «Призраки Шэрон Тейт».
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