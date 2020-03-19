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В Австрии уже почти 1900 зараженных коронавирусом

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В Австрии уже почти 1900 зараженных коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Австрии увеличилось за сутки с 1646 до 1843. Об этом сообщило в четверг Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии в утренней сводке.

Девять человек выздоровели, пятеро умерли. Всего на наличие вируса в стране было проверено почти 13,7 тыс. человек.

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В Австрии до апреля введены ограничения для общественной жизни: запрещены массовые мероприятия, спортивные события, закрыты учебные заведения, объекты культуры, магазины, рестораны, бары и кафе, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек, банков, почты, заправок и автомастерских. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости: на неотложную работу, за продуктами или в аптеку, для помощи нуждающимся людям, на одиночную короткую прогулку.

Австрия, коронавирус
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