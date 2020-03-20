Перенесенный на 2021 год Евро-2020 не поменяет название

Чемпионат Европы по футболу, который был перенесен с 2020 на 2021 год, не изменит своего названия — Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Санкт-Петербурге, Будапеште и Амстердаме.
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