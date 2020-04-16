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Евросоюз уже выделил на борьбу с коронавирусом и его последствиями свыше €3 триллионов

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Евросоюз уже выделил на борьбу с коронавирусом и его последствиями свыше €3 триллионов

Евросоюз и страны-члены уже направили на мероприятия по поддержке граждан, промышленности и бизнеса в условиях пандемии COVID-19 беспрецедентную сумму, которая превышает 3 триллиона евро.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг на чрезвычайной сессии Европарламента, которая проходит в Брюсселе с возможностью дистанционного присутствия и голосования для депутатов, сообщает Укринформ.

«В результате всех наших действий коллективный ответ Европы (на кризис коронавируса) намного превышает 3 триллиона евро. Это самый впечатляющий ответ, чем где-либо в мире. Но мы знаем, что нам нужно больше, намного больше», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

По её словам, в нынешней ситуации каждый нуждается в помощи, и в этом контексте, Евросоюз принимает масштабные меры для того, чтобы европейская экономика как можно скорее была готова к восстановлению.

«За прошедшие четыре недели Европа сделала больше, чем за четыре года со времен прошлого кризиса ... Впервые в истории мы привлекли полную гибкость в Пакте стабильности и роста. Наряду с решительными действиями Европейского Центробанка это предоставляет беспрецедентные фискальные и финансовые ресурсы для помощи тем, кто больше всего в этом нуждается. Решение министров финансов, принятое на прошлой неделе, является еще одним шагом в правильном направлении, поскольку открывает доступ к дополнительным 500 миллиардов евро для тех, кому необходима поддержка», — сказала фон дер Ляйен.

Она напомнила также об инициативе Еврокомиссии о введении программы сокращенного рабочего дня SURE — новой схемы стоимостью 100 миллиардов евро, которая позволяет национальным правительствам защитить ключевые предприятия и бизнес и помочь им сохранить рабочие места, работников и способность к быстрому восстановлению производства.

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«Привлекательность SURE имеет два аспекта. С одной стороны, программа поможет людям оплачивать аренду, счета за продукты, поддерживать жизнеспособность бизнеса. А с другой — эта схема является олицетворением солидарности. Страны-члены, которые могут это сделать, предоставляют (финансовые) гарантии другим, чтобы помочь тем, кто подвергся тяжелейшему удару кризиса в их странах», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

По данным сайта Worldometer, в мире зарегистрировано 2 084 744 случая заражения коронавирусом, из них 134 685 летальных, 515 475 человек выздоровели.

ЕС, коронавирус
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