В Ухане уже четыре дня подряд не фиксируют новых случаев коронавируса

В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром пандемии COVID-19 уже четыре дня подряд не фиксируются новые случаи заболевания.
Об этом сообщает Синьхуа.
«В субботу в городе Ухань провинции Хубэй (Центральный Китай) не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19. Таким образом, в эпицентре вспышки эпидемии четыре дня подряд сохраняется нулевой уровень данного показателя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй, к концу субботы, 21 марта, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной пневмонией COVID-19 в городе Ухань осталось на уровне 50 005. В провинции Хубэй этот показатель составил 67 800 человек.
Вместе с тем, указывает агентство, в субботу в провинции Хубэй было зарегистрировано 5 новых случаев с летальным исходом, среди которых четыре зафиксированы в Ухане.
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