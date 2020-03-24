Китай снимет карантин с провинции Хубэй

Власти Китая отменят ограничения на перемещения на въезд и выезд из провинции Хубэй 25 марта. Как говорится в опубликованном во вторник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения региона, в административном центре провинции Ухане ограничения будут сняты 8 апреля.

Согласно документу, это решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. «С 00:00 часов 25 марта (18:00 по Киеву вторника — Ред.), за исключением района города Ухань, в провинции Хубэй будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд. Покидающие Хубэй люди смогут двигаться на основе кода здоровья („цзяньканьма“, программа по оценке риска подверженности человека инфицированию на основе его перемещений — Ред.)», — говорится в документе.

«С 00:00 часов 8 апреля в Ухане будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам, и восстановлено транспортное сообщение на въезд и выезд из города», — сказано в заявлении.

Карантин в Ухане и провинции Хубэй действовал с 23 января.