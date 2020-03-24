МОК перенес Олимпиаду в Токио на неопределенный срок

Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели переговоры о будущем Олимпиады в Токио и пришли к выводу о невозможности провести Игры в намеченные сроки.
Олимпиада состоится не позднее лета 2021 года. Новые даты Олимпиады определит исполком МОК. Дата его заседания пока не названа.
Отметим, еще в начале марта МОК выпустил заявление, в котором было сказано, что исполком организации выражает полную уверенность, что Олимпиада в Токио пройдет в запланированные даты — с 24 июля по 9 августа. И призвал спортсменов готовиться к соревнованиям. 17 марта МОК подтвердил намерение провести Игры в первоначальные сроки.
Спустя неделю глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил, что темпы распространения коронавируса увеличиваются. Всего в мире зафиксировано более 330 тыс. случаев заражения, а Национальные олимпийские комитеты (НОК) один за другим стали просить МОК изменить даты Олимпиады и по возможности не затягивать с принятием решения.
В минувшее воскресенье МОК заявил, что ясность со сроками проведения Олимпиады наступит в течение месяца. Но на фоне заявлений НОК об отзывах своих делегаций решил перенести Олимпиаду уже во вторник.
Ранее отправлять атлетов в Токио отказались три страны — Австралия, Канада и Норвегия.
Более мягкую форму протеста против проведения Олимпиады в первоначальные сроки избрали 17 стран. Австрия, Бразилия, Великобритания, Германия, Голландия, Дания, Ирландия, Испания, Новая Зеландия, Польша, Сербия, Словения, США, Франция, Хорватия, Швейцария и ЮАР призвали перенести Игры на другие сроки. В заявлении НОК США говорилось, что отсрочка Олимпиады является наиболее перспективным вариантом развития событий. Американская сторона призвала МОК принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное и справедливое проведение Игр. Германия предлагала отложить Олимпиаду до 2021 года.
Напомним, что кроме Олимпиады уже перенесли Чемпионат Европы по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июня 2021 года.
На неопределенные срок приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Финальные матчи перенесены на более поздние даты.
Приостановлены все ведущие европейские футбольные чемпионаты. Отменены чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию.
На неопределенный срок приостановлены чемпионаты НХЛ и НБА.
Отменены этапы «Формулы-1» в Австралии, Монако и Испании. Этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах и Баку отложены.
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