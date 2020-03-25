В Запорожье сегодня вводят чрезвычайную ситуацию

В Запорожье со среды вводится чрезвычайная ситуация для противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19, заявляет городской голова Владимир Буряк.
«Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайную ситуацию в городе», — написал Буряк в среду на своей официальной странице в соцсети Facebook.
По его словам, в городе зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
«Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности, из Египта и Куршевеля. Их возраст — от 41 до 55 лет», — сообщил мэр.
По словам городского головы, больницы Запорожья готовы к борьбе с коронавирусной инфекцией. «Напомню, сегодня на сессии мы выделим еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов», — отметил Буряк.
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