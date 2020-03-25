В Запорожской области уже пять заболевших коронавирусом

В Запорожской области уже пять официально подтвержденных случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, заявляет глава Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок.
«В Запорожской области лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Четверо находятся в областной инфекционной больнице, один пациент из Мелитополя находится на самоизоляции. Все под наблюдением медиков», — сообщил Туринок в среду в Фейсбук.
Напомним, что в Запорожье со среды ввели чрезвычайную ситуацию для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016