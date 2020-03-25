В Запорожской области уже пять заболевших коронавирусом

В Запорожской области уже пять официально подтвержденных случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, заявляет глава Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок.

«В Запорожской области лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Четверо находятся в областной инфекционной больнице, один пациент из Мелитополя находится на самоизоляции. Все под наблюдением медиков», — сообщил Туринок в среду в Фейсбук.

Напомним, что в Запорожье со среды ввели чрезвычайную ситуацию для противодействия распространению коронавирусной инфекции.