Кличко незаконно закрыл рынки в угоду крупным сетям

Решение столичной мэрии о закрытии рынков было обосновано ссылкой на Закон «О защите населения от инфекционных болезней» и соответствующее постановление Кабмина. Однако в постановлении КМУ об этом ничего не сказано. Как и о том, что местные власти имеют право дополнять или расширять список мер в связи с карантином. Да и 29-я статья Закона такого права им не дает. Об этом написал управляющий партнер адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий в Фейсбук.

«Решение это было принято семнадцатого марта на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, что при КГГА. Обосновали его ссылкой на Закон „О защите населения от инфекционных болезней“ и соответствующее постановление Кабмина.

И тут начинается любопытное! В протоколе заседания дублируются все те же ограничения, что установлены Кабмином, но есть один нюанс. Между строк аккуратно вписан и запрет на работу рынков. Только в постановлении КМУ об этом ничего не сказано. Как и о том, что местные власти имеют право дополнять или расширять список мер в связи с карантином. Да и 29-я статья Закона такого права им не дает», — написал адвокат.

Он напомнил, что на рынках, в первую очередь, торгуют продуктами питания. Их реализация постановлением Кабмина прямо разрешена.

«Толпы? Так и в магазинах толпы. Закрыли бы торговые точки, реализующие не продукты питания и людей на рынках сразу поубавилось. Зачем было шашкой махать? Притом, что отдельный запрет устанавливать не пришлось бы. Общегосударственный уже действует. Боялись, что все равно торговать будут? По-моему, штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен кого угодно в чувства приведет», — недоумевает юрист.

Он напомнил, что МОЗ рекомендует чаще проветривать помещения и констатирует, что уже через пятнадцать минут правило одного-двух метров не действует в замкнутом пространстве.

«В смысле проветривания, рынки магазинам сто очков форы дадут. Помещения там, в большинстве своем, открытые. Да и то, что открытые рынки помогли бы избежать очередей в магазинах, любому ребенку очевидно. В итоге мы получили толпы в супермаркетах, дефицит определенных товаров и резкое увеличение цен. Никакой пользы, кроме вреда. Тогда зачем? Можно бы списать на перегибы, скорость принятия решений и прочий „человеческий фактор“. Только опыт подсказывает, что без лобби сетевиков тут не обошлось», — предполагает он.

«Да и СМИ наши слишком уж ретиво пичкают новостями о штрафах по новой статье 44-3 КУАП. Пишут, к примеру, что женщину, торговавшую за пределами рынка, оштрафовали на семнадцать тысяч. И женщина действительно совершила правонарушение — торговала с рук в неустановленном месте.

За это, согласно 160-й статье КУАП, ей положен штраф в размере от 17 до 119 гривен и с возможной конфискацией предметов торговли. Чтобы нарушить запрет Кабмина, ей нужно было торговать чем угодно, но не продуктами питания, а запрет Комиссии — торговать на рынке во время карантина.

То есть выбрали жертву и показательно выпороли. Дабы представителям малого бизнеса наука была. А то ведь страх потеряют, торговать начнут и уважаемым владельцам торговых сетей всю малину испортят. Всяк сверчок знай свой шесток!», — написал Могильницкий.

«А пока суть да дело, всех, кто осмелился считать, что карантин станет ширмой для принятия непопулярных решений, с высоких трибун окрестили мародерами. Это ли не прекрасно? Всегда считал, что мародерство — это когда у людей кончаются деньги, а власть создает условия для очередного скачка цен», — возмущен юрист.