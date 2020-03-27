США вышли на первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По его подсчетам, в США известно о 82 404 случаях заражения COVID-2019.

До этого неизменным лидером по числу инфицированных с начала эпидемии был Китай. Сейчас он с 81 782 случаями заболевания оказался на втором месте. Далее следует Италия, где произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса и заразились 80 589 человек.

После появления таких данных президент США Дональд Трамп объяснил увеличение числа заразившихся в стране «данью уважения тестированию» и опроверг информацию, что в Соединенных Штатах коронавирусом заразилось больше граждан, чем в КНР. «Вы не знаете, какие цифры в Китае», — заявил он, передает The Guardian.

По данным проекта COVID Tracking Project, по состоянию на 26 марта в США провели более 519 тыс. тестов на коронавирус.

Первую смерть от коронавируса в США зафиксировали почти месяц назад, 29 февраля. За это время в стране от осложнений, вызванных COVID-2019, умерли более 1 тыс. человек.

Власти опасаются ухудшения ситуации с заболеванием и стали принимать дополнительные меры. Сенат США, в частности, одобрил пакет помощи экономике в размере $2 трлн, в Нью-Йорке строят дополнительные морги и готовят грузовики-рефрижераторы на случай необходимости вывоза множества умерших.