Войти
Зеленский призвал депутатов не уходить на карантин
позиция
Зеленский призвал депутатов не уходить на карантин
В России рассчитывают победить коронавирус за три месяца
соседи
В России рассчитывают победить коронавирус за три месяца

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

США вышли на первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

449
США вышли на первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По его подсчетам, в США известно о 82 404 случаях заражения COVID-2019.

До этого неизменным лидером по числу инфицированных с начала эпидемии был Китай. Сейчас он с 81 782 случаями заболевания оказался на втором месте. Далее следует Италия, где произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса и заразились 80 589 человек.

После появления таких данных президент США Дональд Трамп объяснил увеличение числа заразившихся в стране «данью уважения тестированию» и опроверг информацию, что в Соединенных Штатах коронавирусом заразилось больше граждан, чем в КНР. «Вы не знаете, какие цифры в Китае», — заявил он, передает The Guardian.

По данным проекта COVID Tracking Project, по состоянию на 26 марта в США провели более 519 тыс. тестов на коронавирус.

Первую смерть от коронавируса в США зафиксировали почти месяц назад, 29 февраля. За это время в стране от осложнений, вызванных COVID-2019, умерли более 1 тыс. человек.

Читайте также: В Украине зафиксировано 196 случаев COVID-19

Власти опасаются ухудшения ситуации с заболеванием и стали принимать дополнительные меры. Сенат США, в частности, одобрил пакет помощи экономике в размере $2 трлн, в Нью-Йорке строят дополнительные морги и готовят грузовики-рефрижераторы на случай необходимости вывоза множества умерших.

США, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 27 марта 2020
Четверг, 26 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О кризисе, лекарствах и болезнях

Реагируя на меры ФРС и Госказначейства, фондовые рынки демонстрируют оптимизм - Dow Jones вырос вчера на 11,4%, это самый сильный дневной рост с 1933г. Т.о., мировые денежные власти показывают, что намерены в очередной раз все проблемы «залить баблом».
Иван Крастев
Иван Крастев
ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена)

Cемь первых уроков глобального коронавирусного кризиса

Мы переживаем странные времена. Не знаем, когда закончится пандемия COVID-19, не знаем, как она закончится, и пока можем только высказывать предположения о её долгосрочном политическом и экономическом воздействии. Пока слишком рано делать выводы о долгосрочном воздействии глобального кризиса, который только начался, но семь первых уроков уже можно назвать.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Справедливость – хорошее лекарство против эпидемии

Эпидемия коронавируса в Украине не в коем случае не должна помешать борьбе с элитной коррупцией, которая многие годы душит экономику и политику страны. Наоборот, пока наши олигархи лениво отбиваются от назойливых приставаний президента Зеленского о материальной помощи Украине, пока чиновники и коррупционеры раздумывают, на чем бы еще заработать, новый Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может осуществить успешные аресты и открытия уголовных дел.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016