В Ухане закрыли больницу, где лечили пациентов с коронавирусом

В китайском городе Ухань закрыли больницу для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса из-за уменьшения числа заболевших.
Об этом сообщает China.org.
«Больница, предназначенная для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания Covid-19 в Ухане, была закрыта в понедельник, так как число госпитализированных пациентов в городе сокращается», — говорится в сообщении.
Предварительно все пациенты с Covid-19 были переведены или выписаны.
Дополнительный медперсонал из Шанхая, Цзянсу, Чжэцзяна, Фуцзяня, Шаньдуна и Гуандуна вернется домой после почти двух месяцев тяжелой работы в больнице.
Теперь больница будет готовиться к приему пациентов с заболеваниями, отличными от Covid-19.
По данным областной комиссии по здравоохранению провинции Хубэй, 1733 пациента с Covid-19 все еще проходят лечение, в частности 427 находятся в тяжелом состоянии, а еще 174 — в критическом.
Всего по состоянию на утро 1 апреля в Китае было зарегистрировано 81 518 случаев коронавируса, из них 3 305 летальные, 76 052 человека выздоровели.
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