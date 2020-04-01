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В Ухане закрыли больницу, где лечили пациентов с коронавирусом

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В Ухане закрыли больницу, где лечили пациентов с коронавирусом

В китайском городе Ухань закрыли больницу для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса из-за уменьшения числа заболевших.

Об этом сообщает China.org.

«Больница, предназначенная для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания Covid-19 в Ухане, была закрыта в понедельник, так как число госпитализированных пациентов в городе сокращается», — говорится в сообщении.

Предварительно все пациенты с Covid-19 были переведены или выписаны.

Дополнительный медперсонал из Шанхая, Цзянсу, Чжэцзяна, Фуцзяня, Шаньдуна и Гуандуна вернется домой после почти двух месяцев тяжелой работы в больнице.

Теперь больница будет готовиться к приему пациентов с заболеваниями, отличными от Covid-19.

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По данным областной комиссии по здравоохранению провинции Хубэй, 1733 пациента с Covid-19 все еще проходят лечение, в частности 427 находятся в тяжелом состоянии, а еще 174 — в критическом.

Всего по состоянию на утро 1 апреля в Китае было зарегистрировано 81 518 случаев коронавируса, из них 3 305 летальные, 76 052 человека выздоровели.

Ухань, коронавирус
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Комментарии (1)
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Гость
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андрей иванов
андрей иванов 4 минуты назад

з кожним днем все більше людей зворіє і помирає. давайте берегти себе і своїх рідних. обовязково дезинфікуйте руки і купіть антисептики і маски для дітей і батьків, доки не зробили тотальний карантин і доки все не зачинилося. офіційний дилер в Україні. виготовлено по стандартам МОЗ. https://freelife.uaprom.net/p1137014389-dezinfitsiruyuschie-sredstvo-dlya.html

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