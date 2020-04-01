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Депутаты пытаются заблокировать принятый закон о рынке земли

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Депутаты пытаются заблокировать принятый закон о рынке земли

В Верховной Раде зарегистрирован еще один проект постановления об отмене решения парламента от 31 марта о принятии закона о введении рынка земли.

По информации сайта парламента, соответствующий проект постановления № 2178-10-П4 зарегистрировали народные депутаты из фракции «Батькивщина» Иван Кириленко и Вадим Ивченко.

Таким образом, к настоящему времени в Раде уже зарегистрировано пять проектов постановлений об отмене решения о принятии в целом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения, три из которых инициировали члены фракции «Батькивщина».

Согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписывать принятый законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения.

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Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

рынок земли
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