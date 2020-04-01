Украинские аэропорты просят власти предоставить им господдержку

Ассоциация «Аэропорты Украины», участниками которой являются 95 предприятий и организаций из 15 стран мира, в том числе 21 аэропорт Украины и ведущие авиапредприятия-участники рынка авиаперевозок, просит предоставить государственную поддержку в условиях прекращения авиаперевозок из-за карантина.
Соответствующее письмо, адресованное президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю, обнародовано на сайте международного аэропорта «Киев» им.Игоря Сикорского во вторник вечером.
«Аэропорты Украины» поясняют, что, несмотря на установленный карантин и отсутствие авиасообщения, международные аэропорты не могут быть временно законсервированы. Поскольку обеспечение деятельности аэропортов — это не только социально-экономическая задача, но и один из элементов поддержания надлежащего уровня национальной безопасности страны.
«В настоящее время объемы средств авиапредприятий недостаточные и не позволят обеспечить их функционирование в условиях продолжения карантина. Без поддержки государства аэропорты и провайдер воздушного движения — „Украэрорух“ не будут способны выполнять возложенные на них задачи, в том числе в интересах безопасности и обороны государства, и будут вынуждены остановить свою деятельность и любые полеты в воздушном пространстве Украины», — констатируется в письме.
В связи с этим, в целях обеспечения сохранности авиационной отрасли, «Аэропорты Украины» просят государство безотлагательно вмешаться в ситуацию и принять ряд мер по поддержке отрасли. В частности:
— утвердить Государственную целевую программу поддержки авиационной отрасли (авиакомпаний, аэропортов, провайдера аэронавигационного обслуживания) с целью нивелирования негативных последствий дальнейшего существования и развития;
— выделить из госбюджета напрямую аэропортам и госпредприятию «Украэрорух» целевые средства (дотации) на финансирование предоставления услуг авиакомпаниям и полетам воздушных судов министерства обороны;
— предоставить аэропортам, авиапредприятиям прямую безвозвратную денежную помощь, что обеспечит их минимальное функционирование;
- освободить авиапредприятия от уплаты НДС, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц на II-IV кварталы 2020 года.
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Коли крали - то мовчали. А тепер хочуть наших грошей. А злодії всі з накраденим і ніхто не забирає в них вкрадене. Державне авіапідприємство "Львівські авіалінії" штучно довели до фінансових збитків (в 2007-2008 роках крали по 1 млн. грн. в місяць), розікрали та розпродали за демпінговими цінами (в 3-10 раз дешевше ринкових цін через підставні агробіржі) літаки Іл-18, Іл-76, Ан-12, Як-42, двигуни, обладнання, підвісили підприємство з банкрутством, для чого з Мінтрансзвязку та Державіаадміністрації прсилали керівниками в неіснуюче досвідчених рейдерів - злодіїв відставних вояк з армії та колії, які себе самі призначали керувати державним авіапідприємством, ... пґокурватура та судді кришували розкрадання більше 100 млн. гривень та звільнення авіаспеціалістів з боргами по заробітній платі, в першу чергу активістів Вільної профспілки - щоб не заважали красти ... жоден злодій не покараний… ДБР, НАБУ ... понаробляли конторок по типу "Роги та Ратиці" з жирними зарплатками імітаторам роботи ... за наші гроші, ... за фактом розкрадання Державного авіапідприємства "Львівські авіалінії", кришування злодіїв - рейдерів, невбачання порушень при продажу літаків Ан-12, Іл-76, Іл-18, двигунів та обладнання за цінами в 5-10 раз нижче ринкових, гопоту з прокуратури, ДБР, НАБУ, мусорні - пора на нари ...
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https://garnahata.in.ua/sinu-direktora-aeroportu-borispil-yakij-navchayetsya-v-nimechchini-podaruvali-tretinu-gektara-pid-kiyevo/
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https://www.youtube.com/watch?v=J5pJsUggX-Q