Украинские аэропорты просят власти предоставить им господдержку

Ассоциация «Аэропорты Украины», участниками которой являются 95 предприятий и организаций из 15 стран мира, в том числе 21 аэропорт Украины и ведущие авиапредприятия-участники рынка авиаперевозок, просит предоставить государственную поддержку в условиях прекращения авиаперевозок из-за карантина.

Соответствующее письмо, адресованное президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю, обнародовано на сайте международного аэропорта «Киев» им.Игоря Сикорского во вторник вечером.

«Аэропорты Украины» поясняют, что, несмотря на установленный карантин и отсутствие авиасообщения, международные аэропорты не могут быть временно законсервированы. Поскольку обеспечение деятельности аэропортов — это не только социально-экономическая задача, но и один из элементов поддержания надлежащего уровня национальной безопасности страны.

«В настоящее время объемы средств авиапредприятий недостаточные и не позволят обеспечить их функционирование в условиях продолжения карантина. Без поддержки государства аэропорты и провайдер воздушного движения — „Украэрорух“ не будут способны выполнять возложенные на них задачи, в том числе в интересах безопасности и обороны государства, и будут вынуждены остановить свою деятельность и любые полеты в воздушном пространстве Украины», — констатируется в письме.

В связи с этим, в целях обеспечения сохранности авиационной отрасли, «Аэропорты Украины» просят государство безотлагательно вмешаться в ситуацию и принять ряд мер по поддержке отрасли. В частности:

— утвердить Государственную целевую программу поддержки авиационной отрасли (авиакомпаний, аэропортов, провайдера аэронавигационного обслуживания) с целью нивелирования негативных последствий дальнейшего существования и развития;

— выделить из госбюджета напрямую аэропортам и госпредприятию «Украэрорух» целевые средства (дотации) на финансирование предоставления услуг авиакомпаниям и полетам воздушных судов министерства обороны;

— предоставить аэропортам, авиапредприятиям прямую безвозвратную денежную помощь, что обеспечит их минимальное функционирование;

- освободить авиапредприятия от уплаты НДС, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц на II-IV кварталы 2020 года.