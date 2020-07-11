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В аэропортах Киева и Львова будут делать тесты на коронавирус

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В аэропортах Киева и Львова будут делать тесты на коронавирус

Министр инфраструктуры Владислав Криклий занимается ускорением процесса установления лабораторий для ПЦР-тестирования на коронавирус в аэропортах Киева и Львова.

Об этом шла речь на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента

«Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и, в случае отрицательного результата, не проходили самоизоляции.

Во избежание скоплений людей у лабораторий чиновник провел переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов к приложению „Дій вдома“. Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину», — отмечается там.

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Кроме того, Криклий доложил, что контролирует ход работ по подъему танкера «Делфи» в Одессе. Он сообщил, что при условии ясной погоды и отсутствия волн работы будут завершены до 20 июля.

аэропорт, коронавирус
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