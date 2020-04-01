СБУ отчиталась о поимке группы, распространявшей в Facebook фейки о коронавирусе по заказу из России

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли и прекратили деятельность группы интернет-агитаторов, якобы распространявших за деньги из России фейковый контент о коронавирусе в украинском сегменте Facebook.

«Оперативники спецслужбы установили, что двое злоумышленников выполняли заказы из России на публикацию ложной информации о распространении коронавируса. Их целью было причинение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине», — сообщает пресс-центр СБУ.

Было установлено, что для популяризации фейков злоумышленники использовали сеть ботов. Недостоверную информацию они получали из российских соцсетей. Задачи от заказчиков они получали из закрытой группы во «Вконтакте». Там же отчитывались о проделанной работе.

«Вознаграждение за противоправную деятельность поступало из кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизацией заказчиков. Сейчас разоблаченные жители Киева признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют установлению личностей «кураторов», — сообщают правоохранители.

Продолжаются неотложные меры для установления непосредственных заказчиков и возможных соучастников.

Всего, отмечают в спецслужбе, с начала карантира СБУ выявила 81 распространителя фейков о коронавирусе. Шестеро из них действовали по заданиям из РФ.