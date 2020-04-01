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Зеленский записал очередное видео – про бюджет и необходимость сидеть дома

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Зеленский записал очередное видео – про бюджет и необходимость сидеть дома

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в ближайшие дни Верховная Рада проголосует за законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, которые направлены на поддержку украинцев в период карантина. А сами украинцы оснатутся дома и не будут нарушать карантин.

«Все эти инициативы требуют принятия изменений в государственный бюджет Украины. Я уверен, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не заберут у людей такую важную поддержку», — сказал он в видеообращении к украинцам в среду вечером.

Зеленский отметил, что в среду на заседании правительства было принято несколько важных решений.

«Спасибо за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 грн людям старше 80 лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет хоть немного легче. Еще хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1 тыс. грн тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5 тыс., а также определенным уязвимым категориям населения. Важна и запланированная на 1 мая 2020 года индексация пенсий», — указал он.

Президент также еще раз поблагодарил украинских медиков, которым сейчас нелегко, и у которых есть определенные проблемы с обеспечением.

«Круглосуточно мы стараемся решить все эти вопросы. Хочу сейчас, не только как президент, но и просто по-человечески сказать вам спасибо. За то, что вы делаете. За то, что держитесь», — сказал он.

Зеленский напомнил, что обсервация будет обязательным условием возвращения украинских граждан из-за рубежа.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможно. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами», — заявил глава государства.

По словам Зеленского, если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. Не «уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями».

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Также он в очередной раз призвал не пренебрегать угрозой коронавируса.

«Дорогие граждане! Я еще раз прошу вас повзрослеть! Знаете есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайские демонстации. Никто тогда не боялся, потому что „радиация невидима“. Так вот — коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот умоляем вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет и песок вагоны не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки — подождут. А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это! Мы украинцы. Мы выстоим и обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока — остаемся дома», — сказал глава государства.

Владимир Зеленский, коронавирус
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