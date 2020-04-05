В Европе заговорили о необходимости из-за коронавируса нового плана Маршалла

Бюджет ЕС нуждается в масштабных инвестициях на фоне потерь от пандемии коронавируса. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в авторской статье, которая опубликована в воскресенье в газете Welt am Sonntag.

По ее словам, сейчас нужно принимать меры, которые позволят в среднесрочной перспективе выйти из сложившегося кризиса. «Для этого нам нужны крупные инвестиции, некий план Маршалла для Европы. Прочный бюджет ЕС должен иметь центральное значение», — написала она. Фон дер Ляйен отметила, что «многие миллиарды евро нужно инвестировать сегодня, чтобы избежать большей катастрофы» в будущем.

Планом Маршалла называют программу США по восстановлению экономики в европейских странах после Второй мировой войны.