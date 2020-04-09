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Глава Совета НБУ призывает Нацбанк покрыть через ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета

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Глава Совета НБУ призывает Нацбанк покрыть через ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета

Кабинету министров в случае дальнейшего отказа правления Национального банка Украины (НБУ) покупать ОВГЗ на вторичном рынке и тем самым помочь профинансировать 160 млрд грн дефицита госбюджета необходимо начать подготовку к реструктуризации обязательств по ОВГЗ перед резидентами (кроме физических лиц), подлежащих к уплате в мае-декабре 2020 года на 128 млрд грн, считает глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

«Оптимальным объемом участия НБУ в операциях с государственными ценными бумагами представляется объем в размере 160 млрд грн, что позволит рефинансировать государственный долг перед субъектами национальной экономики (преимущественно банками и НБУ) и повлечет минимальное давление на инфляционные процессы», — написал Данилишин в Facebook в четверг.

По его мнению, отказ правления НБУ от фактически эмиссионного финансирования госбюджета в оговоренных объемах приведет к несущей большую угрозу дестабилизации бюджетной сферы, критической нехватке ликвидности во всех секторах экономики, кроме финансового, сокращению совокупного спроса из-за «отмывания средств из реальной экономики через первично профицитный бюджет.

«Национальный банк как независимый орган должен проанализировать последствия ухудшения финансового состояния субъектов экономики и сделать нелегкий выбор между двумя угрозами макроэкономической стабильности — коллапсом национальной финансовой системы, волной банкротств, армией безработных или растущей инфляцией», — подчеркнул глава совета.

Данилишин отметил, что экстраординарность эпидемических вызовов требует задействования экстраординарных резервов для финансирования бюджета.

Он добавил, что «избыточный спрос», вызванный участием НБУ в финансировании дефицита бюджета, играет едва ли не последнюю роль среди факторов инфляции, тогда как основными причинами являются низкий уровень жизни и, как следствие, высокая склонность населения к потреблению и структурные диспаритеты, вызванные несовершенством товарного, финансового и рынка труда.

Как сообщалось, Совет НБУ 31 марта решил исключить внесенный в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на покупку государственных ценных бумаг и проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов, а также отказаться от установления верхней границы объема госбумаг в портфеле центробанка.

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В то же время правление Нацбанка неоднократно заявляло об отсутствии планов возвращаться к практике покупки ОВГЗ у банков, которая может быть элементом скрытого финансирования дефицита госбюджета.

«Нацбанку запрещено покупать ОВГЗ на первичном рынке законом про Нацбанк, также запрещено финансировать бюджет в любом виде, поэтому сегодня мы такие возможности не рассматриваем», — сказал 12 марта зампред НБУ Олег Чурий.

Такую же позицию правление НБУ подтвердило на онлайн встрече с Европейской бизнес ассоциацией 1 апреля.

НБУ, ОВГЗ, Богдан Данилишин
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