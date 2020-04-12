Шмыгаль обещает представить кандидатуры министров энергетики и защиты окружающей среды

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Верховной Раде вскоре представят кандидатов на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом премьер-министр заявил в эфире программы «Свобода слова».

«Мы искали человека, который будет профессионалом. Это несколько направлений. То есть, это будет очень профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти», — обьяснил Денис Шмыгаль.

По его словам, есть «хорошие сильные кандидатуры» на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, который должен решать существующие проблемы в энергетической сфере.

Напоминим, что 30 марта на внеочередном заседании председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков снял с повестки дня голосования за назначение Ольги Богуславец министром энергетики по письменной просьбе президента.