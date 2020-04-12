Недолечившегося Бориса Джонсона выписали из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее госпитализированный в связи с заражением коронавирусом, выписан из больницы, однако пока что к исполнению служебных обязанностей он не вернется, сообщил в воскресенье телеканал Sky news со ссылкой на представителя Дауниг-стрит.
«Премьер-министра выписали из больницы, чтобы он продолжил лечение в (резиденции — Ред.) в Чекерс», — сказал он.
«По совету команды медиков премьер-министр пока что не будет возвращаться к работе», — уточнил он.
Также премьер поблагодарил всех врачей, лечивших его в больнице святого Томаса, и добавил, что его мысли — с теми, кого затронула эпидемия коронавируса.
Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.
В среду и четверг британские на Даунинг-стрит сообщали об улучшении состояния Джонсона. Затем стало известно, что его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Премьер пока не работает, его замещает министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
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