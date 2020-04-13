Спасатели за сутки сбросили на Чернобыльскую зону 370 тонн воды

В Чернобыльской зоне в понедельник, 13 апреля, спасатели продолжают тушение пожаров на территории трех лесничеств — Корогодского, Котовского и Денисовецкого.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
«По состоянию на 7 часов 13 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами», — говорится в сообщении.
К тушению пожаров привлечены 366 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 307 человек личного состава и 63 единицы техники (в том числе 3 самолета Ан-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 12 апреля осуществлено 143 сброса — 370 т воды).
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