В штате Нью-Йорк от последствий коронавируса уже умерло более 10 тыс. человек

Число умерших от осложнений заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, в штате Нью-Йорк превысило 10 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо. Трансляцию его выступления вела телекомпания CNN.

Губернатор при этом отметил снижение роста смертности от инфекции. «В минувшее воскресенье умерли 671 человек, в то время как днем ранее — 758 человек», — сказал он, сообщив, что всего в штате после инфицирования коронавирусом умерли 10 056 человек.

Затронув вопрос о том, когда можно ожидать возобновления экономической активности, губернатор отметил, что «экономика штата полностью никогда не останавливалась, мы только сильно, очень сильно уменьшили ее масштабы». «Меры по восстановлению экономики необходимо предпринимать медленно, последовательно и с учетом всех обстоятельств, — добавил он. — Тут необходимо соблюдать баланс». По его словам, «открывать клапан необходимо медленно, с учетом рекомендаций экспертов в сфере здравоохранения».

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 558,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 22 тыс. человек.