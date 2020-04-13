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Огонь в зоне ЧАЭС добрался до Припяти и хранилищ радиоактивных отходов

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Огонь в зоне ЧАЭС добрался до Припяти и хранилищ радиоактивных отходов

Природный пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в понедельник днем добрался до отселенного г. Припять и приблизился на расстояние около 2 км к хранилищам радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС, заявляет член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

«Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории... Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов „Подлесный“, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС», — написал Емельяненко на своей странице соцсети Фейсбук во второй половине дня понедельника.

Он подчеркнул, что чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается из-за ветра, «и сейчас добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения».

Согласно онлайн-ресурсу NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System), на котором оперативно отображаются данные о пожарах в различных регионах планеты со спутников, огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 500м.

Вместе с тем, в Госслужбе Украины по ЧС заявляют, что по состоянию на 17.00 понедельника, 13 апреля, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.

«Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами... Основные усилия сосредоточены в Денисовецком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки», — говорится в сводке на сайте ГСЧС.

По данным Службы, на всех оперативных участках работает тяжелая инженерная техника ГСЧС для обустройства противопожарных разрывов и обеспечения доступа пожарной техники к местам тушения.

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Также, согласно информации ГСЧС, радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.Киев — 0,011 мР/час, Киевская область — в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

«В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г.Чернобыль — 0,020 мР/час при допустимом уровне в 0,055 мР/час)», — говорится в сообщении.

пожар, ЧАЭС, Чернобыльская зона
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