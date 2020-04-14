Половина предприятий поддерживают ослабление условий карантина

Согласно результатам экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, 50% респондентов поддерживают ослабление ограничительных мер в стране. При этом 23% считают, что стоит все же оставить действующие ограничения в полном объеме.

В целом, 50% опрошенных считают введеные меры обоснованными, еще 36% считают их жесткими, 7% — мягкими и еще 7% считают, что их можно было бы усилить.

Как сообщают компании-члены Ассоциации, 83% предприятий сегодня работают дистанционно. Чтобы удержаться на плаву в этот непростой период, 20% были вынуждены сократить заработную плату, 15% отправили работников в оплачиваемый отпуск, а 4% сократили штат сотрудников. В то же время каждая четвертая компания ищет новые возможности для развития в данной ситуации, а еще 8% не почувствовали влияния.

В рамках опроса у респондентов также поинтересовались, готовы ли они лично восстанавливать работу уже сейчас. Оказалось, что большинство, а именно 59% готовы уже сейчас возобновлять работу с учетом всех правил индивидуальной защиты. При этом 41% все же хотели бы работать дистанционно, даже если это будет предусматривать снижение дохода.

Топ-3 необходимые для решения в текущей ситуации, по мнению бизнесменов, — это улучшение системы диагностики вируса, обеспечение страны тестами в достаточном количестве; установление четких правил карантина и контроль за их выполнением; снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Также бизнес считает уместной компенсацию части заработной платы работникам предприятий, которые были вынуждены пойти на карантин; восстановление регулярного движения общественного транспорта; отмену налогообложения депозитов как для физических, так и для юридических лиц; отмену состояния чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 7 апреля, компании сообщают о следующих финансовых последствиях ограничительных мер для их бизнеса. Большинство компаний, а именно 70% опрошенных получили до 50% потерь от доходов, еще 18% сообщают о 50-75% потерь доходов. Об увеличении доходов сообщают 10%, еще 2% рассматривают вариант закрытия.

Опрос проводился в период с 31 марта по 7 апреля 2020 года. В нем приняли участие 122 участника — представители членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.