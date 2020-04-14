Goldman Sachs прогнозирует обвал экономик развитых стран на 35% во II квартале

Объем ВВП развитых стран во втором квартале может сократиться на 35% по сравнению с первыми тремя месяцами текущего года из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в докладе главного экономиста американского инвестиционного банка Goldman Sachs Яна Хатциуса.
По его словам, этот спад в четыре раза превысит предыдущий рекордный показатель снижения ВВП, зафиксированный в 2008 году в разгар мирового финансового кризиса. Хатциус отметил, что предсказать, как быстро экономики оправятся от этого шока, сложно, поскольку неизвестно, как скоро будут отменены ограничения на деятельность предприятий в различных странах, введенные из-за пандемии коронавируса.
«Снижение числа новых случаев заражения коронавирусом — это прямое следствие мер по социальному дистанцированию и падения экономической активности, поэтому ситуация может стремительно измениться, если люди вернутся к работе», — заявил экономист.
В то же время он подчеркнул, что ответ Европы на текущий кризис «должен быть более масштабным» и включать «снижение фискальной нагрузки и большую приверженность сохранению еврозоны». Хатциус также добавил, что «развивающиеся страны будут нуждаться в дополнительной помощи от богатых государств», чтобы справиться с кризисом.
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