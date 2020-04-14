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Международные кредиторы согласились повременить с взиманием $20 млрд долга бедных стран

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Международные кредиторы согласились повременить с взиманием $20 млрд долга бедных стран

Крупные международные кредиторы договорились о приостановке долговых обязательств ряда малообеспеченных стран на общую сумму в $20 млрд, чтобы облегчить их борьбу с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Мы добились моратория на взимание долгов на уровне двусторонних кредиторов и частных кредиторов на общую сумму в $20 млрд», — приводит его слова агентство France-Presse.

По его словам, готовность приостановить обслуживание долгов, но не простить их совсем, выразили участники Парижского клуба и Группы двадцати (G20), в том числе Китай. Франция готова предоставить отсрочку по долгам на сумму в €1 млрд.

Инициатива позволит поддержать 76 стран, 40 из них расположены в Африке южнее Сахары. Общей размер их задолженностей составляет $32 млрд. Ле Мэр подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры об отсрочке выплат по оставшимся $12 млрд долгов, большая часть которых приходится на Всемирный банк.

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Ранее во вторник страны Группы семи (G7) выступили в поддержку введения моратория на обслуживание долга для бедных стран в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении, обнародованном во вторник Министерством финансов США, председательствующей в текущем году в G7 страны. Заявление подготовлено после состоявшихся в режиме видеоконференции переговоров министров финансов и глав центральных банков «большой семерки».

госдолг, кредиты, Африка
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