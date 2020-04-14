Международные кредиторы согласились повременить с взиманием $20 млрд долга бедных стран

Крупные международные кредиторы договорились о приостановке долговых обязательств ряда малообеспеченных стран на общую сумму в $20 млрд, чтобы облегчить их борьбу с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Мы добились моратория на взимание долгов на уровне двусторонних кредиторов и частных кредиторов на общую сумму в $20 млрд», — приводит его слова агентство France-Presse.
По его словам, готовность приостановить обслуживание долгов, но не простить их совсем, выразили участники Парижского клуба и Группы двадцати (G20), в том числе Китай. Франция готова предоставить отсрочку по долгам на сумму в €1 млрд.
Инициатива позволит поддержать 76 стран, 40 из них расположены в Африке южнее Сахары. Общей размер их задолженностей составляет $32 млрд. Ле Мэр подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры об отсрочке выплат по оставшимся $12 млрд долгов, большая часть которых приходится на Всемирный банк.
Ранее во вторник страны Группы семи (G7) выступили в поддержку введения моратория на обслуживание долга для бедных стран в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении, обнародованном во вторник Министерством финансов США, председательствующей в текущем году в G7 страны. Заявление подготовлено после состоявшихся в режиме видеоконференции переговоров министров финансов и глав центральных банков «большой семерки».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016