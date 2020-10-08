Дело подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова передали в суд

Офис генпрокурора передал в суд дело генерал-майора Службы безопасности Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Прокуроры Офиса генерального прокурора утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении одного из бывших руководителей Центра специальных операций „А“ генерал-майора Службы безопасности Украины по факту совершения государственной измены и покушения на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Если вину Шайтанова докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, в апреле контрразведка СБУ задержала генерал-майора этой же спецслужбы Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и подготовке теракта (ст. 258). На следующий день Шайтанову избрали меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

По данным следствия, Шайтанова завербовали россияне в 2014 году, а его куратором был полковник ФСБ Игорь Егоров. Под его руководством Шайтанов готовил покушение на чеченского добровольца Адама Осмаева, а также собирал и передавал россиянам информацию о спецоперации в зоне АТО/ООС, международном сотрудничестве СБУ и сотрудниках украинских спецслужб.

Через несколько дней после ареста Шайтанова в Киеве задержали его возможного сообщника, у него изъяли арсенал огнестрельного оружия. Задержанный поддерживал связь с полковником ФСБ Игорем Егоровым, как и сам Шайтанов.

Позже стало известно о том, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который был куратором Шайтанова, является одним из организаторов оккупации Донбасса.