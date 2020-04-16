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В столичном Медгородке прокомментировали информацию о закрытии больницы из-за массы заболевших

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В Киевской городской клинической больнице № 6 в Медгородке назвали фейком информацию о закрытии больницы из-за вспышки COVID-19: заболевание выявили у 15 медработников, они находятся на амбулаторном лечении, тяжелых среди них нет.

Об этом Укринформу сообщил директор Киевской городской клинической больницы № 6 Вадим Крижевский.

«Больница работает. То, что дали в интернете — это полный фейк, в настоящее время сотрудники режиме работы. У нас в больнице есть контактные лица, получившие положительные результаты ПЦР-тестов, это 15 человек, которые работают у нас. Из этих 15 человек — 14 тестировали у нас в больнице, один сдавал ПЦР-тест на первичном звене. Они все находятся под нашим наблюдением на амбулаторном лечении и сейчас находятся в самоизоляции по месту жительства. Тяжелых нет. Среди тех, у кого тестирование было положительным, не только врачи, но и медсестры, санитарки», — рассказал Крижевский.

Он сообщил, что начиная с 17 марта больница принимала больных пневмонией. Всего с того времени было принято 112 пациентов с пневмониями.

«Им всем делали тестирование методом ПЦР. Все 112 пролечены и сейчас остались два пациента, которые лечатся в терапии. Из 112 пневмоний 12 было положительных, эти пациенты переведены в инфекционные больницы», — сказал Крижевский.

Руководитель больницы также добавил, что в отделениях, где находились больные пациенты, проводят санацию. Все отделения работают. Всего в больнице работает 690 сотрудников. В настоящее время, по информации Крижевского, в больнице находятся 133 пациента.

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На сегодняшний день, по словам директора больницы, медучреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты.

«У нас полностью есть все средства: есть защитные костюмы — 420 штук, маски — 11 тысяч, шапочки — 5 тысяч, респираторы — 305, очки — 205», — сказал Крижевский.

Вечером в среду, 15 апреля, ряд СМИ сообщили, что Киевскую городскую клиническую больницу № 6, расположенную на территории Медгородка, закрыли из-за внезапной вспышки COVID-19.

Киев, коронавирус, Медгородок
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